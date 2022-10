L’operatore di mercato Gabriele La Manna è intervenuto in occasione del “Palermo Football Summit”.

Ecco le sue parole:

«L’operazione Beto è nata dopo tanto lavoro dopo un guizzo dell’Udinese e ad oggi Beto sta dimostrando il suo valore. Io sono stato l’Intermediario di questa operazione. Ed è stato un grande piacere. Fa gola a tante squadre soprattutto In Premier League. Varela invece l’ho preso da sconosciuto durante una vacanza in Sardegna. Oggi è arrivato in una piazza come Reggio Emilia alla Reggiana e spero possa fare il salto di qualità».