Intervenuto nel corso del “Palermo Football Summit” Mario Giuffredi ha rilasciato le seguenti parole:

«La mia prima operazione è stata Valdifiori al Napoli e da napoletano ha avuto un valore doppio. Lavorare al sud è difficile in qualsiasi professione. Al nord c’è benessere, al sud c’è povertà. Assisto anche Di Lorenzo: lui è un leader silenzioso e lo sta dimostrando, ha una grande intelligenza e ho sempre saputo che con la sua cultura poteva fare il capitano del Napoli. Faraoni ha rinnovato col Verona, ormai da 3 anni e mezzo veste questa maglia e ha fatto una scelta di vita per crescere con questo club. Prossimo rinnovo potrebbe essere Biraghi con la Fiorentina ma stiamo lavorando anche col Napoli per il rinnovo di Di Lorenzo. Alla nostra agenzia interessa andare dietro i ragazzi seri e non dietro ai soldi. Nel caso di Veretout ho preferito separarmi da lui e di fare questa scelta. Codice etico della mia scuderia: chi viene con noi deve darci grande fiducia e quindi piena autonomia dove noi dettiamo le linee guida del progetto tecnico ed ed economico ma questi non significa non interpellare il giocatore, ovviamente non è dittatura ma devo avere l’ultima parola perché sono responsabile del giocatore in questione. Se un giocatore fallisce è anche colpa nostra e viceversa. Chi si avvicina a questo mondo deve sapere che è quasi impossibile arrivare a certi livelli ma consiglio di seguire la propria passione senza fermarsi. Nel calcio le difficoltà sono tante ma la passione supera anche questi ostacoli».