Arriva uno dei big match di questo girone C al Barbera, si affrontano Palermo e Bari. I rosanero hanno bisogno di vincere per accorciare la classifica, i galletti non vogliono perdere terreno sulla Ternana. Le premesse per un grande match ci sono tutte, mettetevi comodi, di seguito la cronaca della gara targata Ilovepalermocalcio:

PRIMO TEMPO: Si parte. Palermo, come preannunciato, con indosso la maglia celebrativa per il 120° anniversario. Al 4′ ci prova Rauti con il destro da fuori area, Frattali manda in corner. Dalla bandierina va Palazzi, corto per Rauti ma lo schema dei rosanero non riesce. Al 6′ occasionissima per il Palermo, Kanoute mette un cross perfetto per la testa di Rauti che da due passi non riesce ad insaccare il pallone, alto sopra la traversa. All’11’ tentativo del Bari fermato da Somma, era stato Antenucci a provare a calciare. Al 16′ break del Bari con Marras che parte in contropiede, entra in area e serve D’Ursi che lascia partire il diagonale: palla fuori. Al 24′ Palazzi approfitta di un pallone respinto per calciare da fuori area, ma il pallone è fuori misura. Un minuto più tardi ci prova anche Odjer, nulla da fare. Al 25′ Marconi chiede il cambio, si riscaldano Peretti e Lancini ma alla fine entra quest’ultimo. Al 31′ giallo per Antenucci. Al 35′ fallo da dietro su Rauti quasi al limite dell’area, punizione da posizione interessante per il Palermo. Batte lo stesso Rauti, nulla da fare. Al 42′ errore di Somma che regala il pallone al Bari, azione manovrata dei biancorossi ma alla fine Pelagotti fa sua la sfera. Al 45′ arriva il gol del Bari: in gol D’Ursi. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo.





SECONDO TEMPO: Inizia la ripresa, nessun cambio. Al 42′ cross di Accardi in area, Luperini è tutto solo e si tuffa di testa: palla decisamente fuori misura. Peccato, il centrocampista rosanero avrebbe avuto il tempo di stopparla e provare una conclusione diversa. Al 49′, sugli sviluppi di una punizione, il Palermo chiede un calcio di rigore ma l’arbitro concede solo il corner. Al 52′ resta a terra un giocatore del Bari che sembra aver perso anche i sensi e viene soccorso dallo staff rosanero, fortunatamente nulla di grave. Si trattava di Di Cesare, che dopo alcuni minuti rientra in campo. Al 55′ c’è il primo cambio per il Bari: fuori Celiento, dentro Semenzato.Al 58′ punizione sulla trequarti per i biancorossi: batte Antenucci, c’è solo l’illusione del gol. Intanto Boscaglia prepara due cambi, stanno per entrare Silipo e Floriano. Ecco il doppio cambio al 63′: fuori Palazzi per Silipo e Kanoute per Floriano. Al 65′ azione insistita del Bari, riparte il Palermo in contropiede ma viene chiuso Rauti e i biancorossi ripartono dall’estremo difensore. Buon. momento del Bari che cerca in tutti i modi la rete del raddoppio. Al 69′ Accardi conquista un angolo. Batte Silipo, Frattali esce e fa sua la sfera. Al 72′ si fa male Lancini ed entra Valente, fuori anche Rauti e dentro Lucca. Al 78′ annullato un gol per fuorigioco ai rosanero: su un cross di Floriano, Saraniti era in posizione irregolare. GOOOOOL PALERMO ALL’87’! Lucca pareggia i conti direttamente su calcio di punizione: tiro perfetto dell’attaccante rosanero, che resta impietrito dopo aver insaccato il pallone alle spalle di Frattali. Palermo-Bari 1-1. Qualche minuto più tardi gioco fermo, Odjer lamenta qualche insulto razzista: è una furia, Boscaglia cerca di calmarlo. Alla fine viene espulso Filippi. Sono 5 i minuti di recupero. Finisce così, Palermo-Bari 1-1.

IL TABELLINO

PALERMO (4-3-2-1): 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 15 Marconi (26′ Lancini, 72′ Valente), 6 Crivello (C.); 5 Palazzi (63′ Silipo), 19 Odjer, 27 Luperini; 20 Kanoute (63′ Floriano), 23 Rauti (73′ Lucca); 9 Saraniti. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 8 Martin, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 26 Marong.

BARI (3-4-3): 1 Frattali; 21 Celiento (55′ Semenzato), 17 Sabbione, 6 Di Cesare (C.); 13 Ciofani, 4 Maita, 19 De Risio, 15 D’Orazio; 10 Marras; 7 Antenucci, 11 D’Ursi (76′ Lollo). Allenatore: Auteri. A disposizione: 12 Liso, 22 Marfella, 3 Perrotta, 5 Bianco, 8 Hamlili, 9 Simeri, 16 Corsinelli, 18 Candellone, 25 Lollo, 27 Andreoni.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Teramo). ASSISTENTI: Marco Ceccon (Lovere) e Cosimo Cataldo (Bergamo). QUARTO UOMO: Luca Angelucci (Foligno).

MARCATORI: 45′ D’Ursi, 87′ Lucca

NOTE: ammoniti Antenucci, Boscaglia, Saraniti, Odjer