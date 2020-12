Francesco Iannuzzi, ex giocatore dell’Avellino, ha parlato ai microfoni di “SportChannel” della sconfitta subita dalla squadra campana a Bari la scorsa domenica: «La sconfitta di Bari è stata umiliante, dopo i primi dieci minuti la squadra è uscita dal campo. Sicuramente i pugliesi hanno qualcosa in più per vincere il campionato, assieme alla Ternana, ma l’obiettivo di una piazza importante come Avellino deve comunque essere quello di fare una stagione importante ed arrivare in zona play off».