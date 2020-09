Inizia un nuovo giorno di allenamento per il Palermo nel ritiro di Petralia Sottana. La novità di oggi è la presenza di Fode Doumbouya, giovane esterno in prova, pronto alla sua prima seduta di allenamento in rosanero, come si evince dal video in basso:

