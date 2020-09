Il Palermo torna ad allenarsi in campo dopo la giornata di riposo concessa da mister Boscaglia. Nella seduta mattutina di allenamento si è rivisto anche Masimiliano Doda, impegnato in gruppo, come si evince dal video in basso:

