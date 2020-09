Continua la preparazione del Palermo durante il ritiro a Petralia Sottana. Mister Boscaglia ha diviso i suoi in due schieramenti per una partitella a campo ridotto 6 contro 6. In basso il video realizzato dalla nostra redazione.

LIVE da #PetraliaSottana: partitia 6vs6 per il #Palermo Pubblicato da I love Palermo calcio su Martedì 8 settembre 2020