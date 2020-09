In casa Atalanta tiene banco la questione legata allo stadio. Stando a quanto riferito da “Sky Sport”, gli ispettori dell’Uefa presenti in questi giorni a Bergamo sarebbero rimasti soddisfatti dei lavori effettuati al Gewiss Stadium e avrebbero dato il proprio benestare per la disputa a Bergamo delle gare di Champions League dell’Atalanta. Ora non resta che attendere l’ufficialità della decisione.