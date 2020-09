Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, Jorge Mendes, il super agente di CR7, starebbe cercando di piazzare uno dei suoi assistiti, ovvero Adama Traoré. L’esterno a tutta fascia di proprietà del Wolverhampton sarebbe in cerca di lidi più prestigiosi e tra questi il procuratore portoghese avrebbe pensato anche alla Juventus. L’idea però, per quanto stuzzicante, è molto complicata visto l’altissimo prezzo del cartellino del giocatore che si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Un prezzo troppo elevato considerato il momento di crisi dovuto alla pandemia e il bilancio in rosso dei bianconeri.

La Juventus però non avrebbe bollato del tutto la trattativa, prendendo tempo. Gli addii di Douglas Costa e Bernardeschi potrebbero infatti cambiare gli scenari riaprendo una pista che al momento pare impraticabile.