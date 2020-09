Comincia il dodicesimo giorno di allenamento per il Palermo nel ritiro di Petralia Sottana. I calciatori rosanero sono in campo per la seduta mattutina. Ancora assente Peretti dopo il fastidio all’adduttore, così come Pelagotti e Doumbouya che nella giornata di ieri ha accusato un malessere. In basso il video che riprende i momenti:

