Proseguono gli allenamenti del Palermo nel ritiro di Petralia Sottana. I calciatori rosanero sono ora alle prese con una serie di ripetute. Durante l’esercizio però Corsino si è dovuto fermare per riposarsi un po’ per via dell’eccessiva fatica accumulata dopo la giornata di oggi. In basso il video realizzato dalla nostra redazione.