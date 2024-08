LIVE Amichevole Oxford-Palermo 0-0: Cumming nega il vantaggio a Ranocchia

Ultimo test estivo per il nuovo Palermo di Alessio Dionisi. I rosanero, reduci dall’ottima prova contro il Leicester terminata con una vittoria per 1 a 0, affrontano l’Oxford al Kassam Stadium prima di inaugurare la stagione 2024-25. I siciliani vogliono arrivare pronti all’appuntamento di Coppa Italia contro il Parma, in programma domenica 11 agosto, in ottime condizioni. Fabio Lucioni non farà parte della gara per un trauma contusivo al bacino.

PRIMO TEMPO

31′ Entrambe le formazioni tentano di rendersi pericolose ma al momento le due difese lavorano molto attentamente

23′ Ottima occasione per il Palermo! Numero sulla fascia di Diakitè che poi mette al centro per Ranocchia, il quale fa partire una potente conclusione respinta in angolo da un prodigioso intervento di Cumming. Successivamente i rosanero non sfruttano il corner.

17′ Disattenzione sanguinosa di Lund, che si fa scippare la sfera di gioco in area di rigore. Decisivo Nedelcearu, che evita il vantaggio dell’Oxford.

14′ I padroni di casa non sfruttano un calcio di punizione. Il pallone termina sul fondo

7′ L’Oxford tenta di mettere in difficoltà la difesa rosanero, pronta e attenta a sventare la minaccia. Poi ripartenza degli uomini di Dionisi che, con Di Francesco, entrano dentro l’area di rigore ma trovano l’ottima opposizione avversaria.

5′ Avvio propositivo del Palermo che prova a rendersi subito pericoloso.

1′ Fischio d’inizio!

TABELLINO

FORMAZIONI

OXFORD UNITED: 1 Cumming, 3 Brown, 4 Vaulkes, 5 Moore (Cap.), 7 Placheta, 8 Brannagan, 9 Harris, 12 Bennett, 19 Goodrham, 20 Rodrigues, 30 Kioso.

A disposizione: 21 Ingram, 2 Long, 6 McEachran, 14 Sibley, 15 El Mizouni, 18 McGuane, 22 Leigh, 26 Currie, 34 Thorniley, 39 O’Donkor. Allenatore: Buckingham.

PALERMO: 16 Gomis, 3 Lund, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu (Cap.), 20 Henry, 23 Diakité, 28 Blin, 43 Nikolaou.

A disposizione: 1, Desplanches, 12 Nespola, 63 Cutrona, 2 Graves, 4 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 21 Damiani, 24 Corona, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Matthew Donohue.

AA1: Paul Hodskinson. AA2: Richard Woodward. IV UFFICIALE: Andy Woolmer

MARCATORI:

NOTE: