Live Amichevole Monza-Palermo 0-1: gran gol di Di Francesco!

Al centro sportivo di Temù (Brescia) è in corso l’amichevole tra Monza e Palermo. I rosanero, reduci dalla sconfitta per 1 a 0 nel test contro il Rapperswil durante il ritiro di Livigno, hanno l’opportunità di confrontarsi contro un avversario di categoria superiore e per mettere altra benzina sulle gambe in questa fase di precampionato. Per i brianzoli, invece, sarà un’occasione per conoscersi meglio sotto la guida del nuovo allenatore, Alessandro Nesta, il quale ha preso il posto di Raffaele Palladino, adesso alla Fiorentina.

PRIMO TEMPO

18′ – Il Monza prova a spingere il piede sull’acceleratore, ma il Palermo è ben organizzato in campo e neutralizza senza problemi le manovre avversarie.

13′ – Prova a reagire la squadra di Nesta che, dopo un buon fraseggio, si ritrova a ridosso dell’area di rigore rosanero con Forson. Il suo cross insidioso viene intercettato in corner da Graves.

7′ – VANTAGGIO DEL PALERMO!!! Grande iniziativa di Di Francesco, il quale recupera palla a ridosso della linea laterale, arriva al limite dell’area e batte Sorrentino con un tiro forte e preciso diretto all’angolino basso. 1 a 0 per gli uomini di Dionisi.

5′ – Fase di studio da parte di entrambe le squadre, con il Monza leggermente pericoloso qualche istante fa su una palla inattiva sventata in angolo da Lucioni

1′ – Inizia il match

TABELLINO

FORMAZIONI

MONZA: 23 Sorrentino, 44 Carboni, 22 Marì, 4 Izzo, 13 De Almeida, 77 Kyriakopoulos, 27 Valoti, 32 Pessina (Cap.), 47 Mota, 11 Djuric, 79 Forson. A disposizione: 62 Mazza, 51 Bifulco, 5 Caldirola, 33 D’Ambrosio, 70 D’Alessandro, 38 Bondo, 10 Caprari, 37 Petagna, 80 Vignato, 24 Maric, 59 Marras, 58 Postiglione, 54 Lupinetti. Allenatore: Nesta.

PALERMO: 16 Gomis, 2 Graves, 4 Gomes, 5 Lucioni, 9 Brunori (Cap.), 10 Ranocchia, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 23 Diakité, 25 Buttaro, 30 Saric. A disposizione: 12 Nespola, 7 Di Mariano, 14 Vasic, 15 Broh, 20 Henry, 21 Damiani, 24 Corona, 29 Peda, 34 Devetak, 43 Nikolaou, 99 Fella. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Manganiello (Pinerolo).

AA1: Di Iorio (Verbano Cusio Ossola). AA2: Trinchieri (Milano).

MARCATORI: Di Francesco (7′)

NOTE: