Jari Litmanen, uno dei più grandi giocatori della storia della Finlandia, ha raccontato di essere risultato positivo al coronavirus. Ecco le sue parole, riportate da “Tuttomercatoweb.com”: «Avevo febbre, mal di testa, dolori muscolari, problemi respiratori. Ci sono volute quattro settimane per far scomparire i sintomi del coronavirus e altre due settimane per guarire. Fortunatamente non è stato nulla di grave, quindi non sono nemmeno andato in ospedale. Ma non è stato facile. Mi sentivo esausto, fisicamente non penso di essermi mai sentito così male. In certi momenti sembrava che stesse peggiorando».