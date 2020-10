Denunciato un sudamericano di 33 anni a Terni. Secondo quanto riportato da “Ilmessaggero.it” è entrato in un bar privo di mascherina dopo una discussione con la cassiera che lo aveva invitato ad uscire dal locale, ha scambiato un altro cliente per un buttafuori e lo ha accoltellato. Lesioni personali aggravate e porto illegale di un coltello i reati contestati. Per vedere il video che riprende la scena in questione, CLICCA QUI.