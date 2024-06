L’Italia vince l’Europeo U21: il Palermo si congratula con gli azzurrini e con l’ex rosanero Favo (FOTO)

L’Italia Under 17 guidata dal palermitano Favo è campione d’Europa! Gli azzurrini grazie ai gol di Camarda in doppietta e Coletta vincono 3-0 contro il Portogallo vincendo il torneo di categoria. Il Palermo attraverso i propri social si congratula con Massimiliano Favo, storico ex capitano rosanero e con la sua squadra.

Di seguito il post:

Congratulazioni al c.t. della Nazionale U17 @Azzurri Massimiliano #Favo, storico capitano #rosanero, per la vittoria del campionato europeo 🏆🇮🇹 https://t.co/DA3MxHCyoa — Palermo F.C. (@Palermofficial) June 5, 2024