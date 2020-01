«Io non sono deluso dal Palermo, non è la mia squadra, guardo in casa mia, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Hanno dimostrato di poter tenere testa a una corazzata». Queste le parole dell’allenatore del San Tommaso, Stefano Liquidato, rilasciate ai microfoni di “7 Gold” dopo il match contro il Palermo.