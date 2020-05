A Lipari è scoppiata la protesta da parte dei pescatori, albergatori e anche dei ristoratori. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, la situazione nell’isola non è delle migliori visto che il turismo è al collasso e coloro che avevano prenotato le vacanze nella splendida meta che fa parte delle Isole Eolie, stanno disdicendo. Queste le parole da parte di un ristoratore: “Siamo nei guai il nostro è un locale storico ma sto seriamente pensando di chiudere. Tante prenotazioni sono saltate e al momento non so nemmeno se riaprire o no e godermi la vecchiaia. Sono affranto”. Dello stesso avviso i pescatori: “Andiamo in mare, peschiamo ma poi essendoci i ristoranti chiusi non vendiamo nulla è una crisi pazzesca, non si può lavorare così, non è più vita che si può fare