Il possibile trasferimento di Leo Messi al Manchester City distruggerà l’industria finanziaria e commerciale del calcio? Il Daily Mail, secondo quanto fa notare “Corrieredellosport.it”, ha analizzato la questione ascoltando il parere del dottor Robert Wilson, esperto di finanza calcistica e professore all’Università di Sheffield. Leo dovrebbe abbassarsi l’ingaggio perché i club di Premier League non possono più permettersi cifre astronomiche alla luce della pandemia Coronavirus. “Ma se in squadra hai qualcuno come Messi- riferisce il quotidiano britannico – devi accettare qualcosa di diverso dalla norma”.

Allo stipendio andrebbero aggiunti tutti quei bonus che una società paga in base alle prestazioni: gol segnati, assist, partite giocate e soprattutto titoli vinti. Il City è tra le favorite per la Premier e la Champions: “Le clausole raddoppierebbero o addirittura triplicherebbero l’ingaggio base. Se il montepremi finale di Champions è di circa 112 milioni di euro, Messi ne prendererebbe circa 11”.