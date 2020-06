Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, sarebbe arrivata una bozza d’intesa, finora segreta, sulla proroga dei contratti. La FIGC ci lavora da giorni ma ci sarebbe l’intesa per portare avanti gli accordi dal 30 giugno al 31 agosto per Serie A, B, Lega Pro, AIC e AIAC. Se sarà firmato da tutti, allora la strada sarà in discesa. La sensazione è che la maggioranza dei casi rispetterà così le indicazioni da parte della FIFA che arriveranno peraltro tra due giorni nelle FAQ definitive.