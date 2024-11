“L’infezione al ginocchio è troppo grave, devo ritirarmi”: clamoroso al Real Madrid | Non riesce nemmeno a finire la stagione

Il calciatore dei Blancos, dopo l’infortunio, non potrà più giocare a calcio. Ritiro inatteso per lui, che ha lasciato tutti di stucco.

Una delle cose peggiori che può accadere ad un calciatore è senza dubbio un infortunio grave. Questo infatti rischia di tenere i protagonisti di questo sport lontani dai campi di gioco per diverso tempo, andandone di conseguenza a modificare del tutto la loro carriera e, nei casi più gravi, la loro stessa vita.

Guardando al passato infatti possiamo ricordare benissimo un fenomeno come Marco van Basten, che si è ritirato per i gravi problemi alle ginocchia, che fino a qualche anno fa gli anno dato fastidi e dolori immensi. Altro campione del passato che invece ha avuto grossi guai dopo aver appeso le scarpette al chiodo è Gabriel Omar Batistuta, il quale a causa della grande sofferenza causatagli dalle caviglie non riusciva nemmeno più a camminare.

Ultimamente però un giovane calciatore del Real Madrid è rimasto vittima di una situazione del genere, e a causa di una grave infezione al ginocchio ha dovuto appendere le scarpe al chiodo. Il ragazzo non riesce nemmeno a chiudere la stagione e salutare come si deve il pubblico.

Real Madrid, ecco chi si ritira a causa dell’infortunio

In questa annata la sfortuna sta colpendo in maniera pesante il Real Madrid. Sono diversi i calciatori dei Blancos che si sono infortunati in maniera anche piuttosto seria. In ultimo c’è Eder Militao, che si è rotto di nuovo il legamento crociato. Il madridista che però ha dovuto annunciare il ritiro a causa del problema di cui è rimasto vittima è un giovane talento.

Stiamo parlando di Marc Cucalon, promessa dell’Under 19 paragonata da tanti a Xabi Alonso, di cui è stato anche capitano, che ha deciso di dire basta per una situazione piuttosto seria.

Danni irreparabili per il calciatore

Il giovane talento si è rotto il crociato nel settembre di due anni fa, ma da allora non si è più ripreso, a causa di un’infezione pesante al ginocchio causata durante l’operazione da un batterio che gli ha impedito il ritorno in campo.

Stanco e distrutto ormai dai continui e vani tentativi di ripresa, il ragazzo, ad appena 19 anni, ha deciso di ritirarsi. Non realizzerà dunque mai il suo sogno di giocare al Bernabeu e di vincere con il Real.