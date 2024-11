“È stato un viaggio bellissimo ma mi fermo qui”: l’incubo delle notti di Champions si ritira | 780 presenze e 350 gol da protagonista assoluto

L’incubo delle notti di Champions League ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio, dopo oltre 350 gol realizzati

Per tutti i calciatori, ad un certo punto della loro vita sportiva, arriva uno di quei momenti che nessuno mai vorrebbe affrontare. E che, per un problema o per un altro, tutti sono costretti a farlo.

Ovvero il momento di appendere, in maniera definitiva, le scarpette al chiodo e di lasciare il mondo del calcio. Almeno come atleta. La decisione del calciatore, diramata nelle ultime ore, ha fatto sin da subito il giro della rete.

Non un calciatore qualunque, ma uno che nel corso della sua vita ha messo a segno oltre 350 reti tra club e nazionale e più di 750 apparizioni. Per molti è stato definito come “l’incubo” delle notti di Champions League.

Il suo addio è stato comunicato con un post che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram. Ci ha tenuto a ringraziare tutti i club in cui ha militato e tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa splendida avventura chiamata calcio.

Decisione sofferta, si ritira dal mondo del calcio: “Grazie a tutti”

La Francia ed il mondo del calcio saluta, commossa, l’addio di Bafetimbi Gomis che ha deciso di chiudere per sempre con questo sport. Un curriculum di tutto rispetto per il classe ’85 che ha vestito maglie importanti come: Saint Etienne, Troyes, Olympique Lione, Swansea, Olympique Marsiglia, Galatasaray (in due occasioni), Al Hilal e Kawasaki Frontale. Senza dimenticare anche le 12 apparizioni con la maglia della Francia.

Un attaccante di tutto rispetto e che, nel corso della sua carriera, ha messo a segno oltre 350 gol. In molti si ricorderanno di lui per via della sua esultanza dopo un gol. Ovvero quella dell’imitazione di un leone. Tanto è vero che in Premier League, dopo aver timbrato il cartellino, emulò il verso dell’animale. Peccato, però, che un bambino dal pubblico si spaventò. Una vicenda che, però, ha strappato più di qualche sorriso agli addetti ai lavori. Sui social ha comunicato il suo addio ringraziando tutti coloro che ha conosciuto in questo sport.

Addio al calcio per l’ex centravanti della Francia, il “Leone” saluta tutti

Ospite dell’emittente televisiva “Dazn France”, Bafetimbi Gomis ha annunciato a tutti i telespettatori l’intenzione di non continuare più la sua carriera calcistica. La sua ultima esperienza, dunque, è terminata in Giappone dove anche lì ha fatto la differenza con gol e giocate importanti.

Resta da capire, inoltre, quale sarà il suo nuovo percorso: se sempre nel mondo del calcio (ovviamente con un altro ruolo) oppure in un altro contesto.