In un’intervista rilasciata a “La Stampa” l’’infettivologo Massimo Galli direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, parla del Coronavirus: «Il Coronavirus non si è indebolito per niente. Temo che forse è stato detto troppo a favore di una certa rilassatezza. Autunno? Non so cosa potrebbe capitare, ma dobbiamo essere preparati a qualunque evenienza».