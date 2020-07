Luca Baraldi, imprenditore emiliano, ha smentito l’interesse per la Sampdoria. Ecco quanto riportato da “Sampnews24.com”: «Non siamo interessati ad un rientro nel calcio». Dunque, l’ex AD della Lazio non sarebbe interessato a trattare con Ferrero, nonostante la presenza al “Tardini” per la sfida fra Parma e Sampdoria.