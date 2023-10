Come riportato da Fabrizio Romano, la gara tra Olympique Marsiglia-Lione è stata sospesa dopo l’attacco al bus della squadra allenata da Grosso, ferito al volto.

Di seguito il tweet:

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.

This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023