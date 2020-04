Secondo quanto riporta “Gianluca Di Marzio”, seguendo l’esempio di altri club spagnoli come Barcellona, Real Madrid e Siviglia, in Liga anche il Villarreal ha annunciato di aver raggiunto un accordo per una riduzione degli stipendi con i calciatori della prima squadra e lo staff tecnico: i tesserati del club spagnolo infatti si ridurranno lo stipendio del 20% in caso di sospensione della Liga o in percentuali più basse in base agli scenari futuri come ad esempio la ripresa del campionato con o senza pubblico sugli spalti. La decisione di ridursi l’ingaggio ha così permesso, come si legge nella nota diramata dal club, di mantenere attive le posizioni di 623 lavoratori stipendiati dalla società.