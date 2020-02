Si è appena conclusa la gara Licata-Palermo, valida per la 25^ giornata di campionato di Serie D. Al 90′ la gara è terminata con il risultato di 2-0 con le reti di

Daniello al minuto 11′ e Convitto al 80′. Ecco di seguito le pagelle del match targate ILovePalermoCalcio.com:

PELAGOTTI: Oltre i gol non subisce tiri in porta. Il gol di Dainello si insacca dove non può arrivare. Sul gol del 2-0 le colpe sono della difesa. VOTO 6

DODA: Non spinge tanto e qualche volta si intestardisce a portare palla che, poi, gli viene anche rubata. VOTO 5-

PERETTI: Il migliore in difesa. La sua prestazione è solida e rimedia agli errori dei compagni. VOTO 6

Dal 59′ LUCCA: Con il suo ingresso il Palermo imbastisce la prima azione da gol pericolosa. Non gli arrivano altre palle giocabili. VOTO 5

LANCINI: Prova ad impostare con dei lanci lunghi, ma in avanti non ha compagni con queste caratteristiche. Ha sulla coscienza il gol del 2-0. VOTO 4,5

CRIVELLO: Meglio nella posizione da centrale che terzino. Non accorcia bene su Daniello che, poi fa partire un gran destro che si insacca sotto il sette. VOTO 5+

LANGELLA: Tanta corsa, ma ci vorrebbe anche altro. Nella ripresa salva su Convitto lanciato a rete. VOTO 5,5

MAURI: Viene preferito a Martin, ma non riesce ad imbastire un gioco degno di nota. VOTO 5-

MARTINELLI: Da capitano prova a lottare, ma questo non basta per provare a vincere una partita così difficile. VOTO 5

SILIPO: Oltre la traversa non combina altro. Prova a giocare da trequartista per imbastire il gioco, ma quando riceve palla si intestardisce e sbaglia. VOTO 5-

Dal 67′ FELICI: Viene mandato in campo per cambiare la gara, ma non riesce a farlo. VOTO 5

FICARROTTA: Pergolizzi gli concede fiducia, ma lui non la ripaga. I compagni non lo servono come vorrebbe perché le palle alte non sono il suo pane. Quando riceve palla sbaglia cose elementari e si intestardisce. VOTO 5-

FLORIANO: Non combina molto. Nel secondo tempo un tiro cross ribattuto da Ingrassia. Ha l’occasione di pareggiare, ma sbaglia calciando male. VOTO 5

Dal 92′ AMBRO: Pochi scampoli di partita. VOTO SV

PERGOLIZZI: Schierare la formazione senza un vero centravanti, questo, con tutta probabilità, gli fa perdere la gara. Non riesce a dare una svolta con i cambi. VOTO 5-

LICATA: 1 Ingrassia 6,5; 23 Daniello 6,5, 5 Maltese 6, 19 Porcaro 6, 20 Mazzamuto 6; 16 Adeyemo (6) dal 77′ Cassaro, 4 Doda 6 22 Diaby 6,5 28 Civilleri 6,5; 9 Cannavò 6+, 10 Convitto 6,5 dal 92′ Manfré. Campanella 6,5