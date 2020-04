Ecco qui di seguito le parole di Danilo Scimonelli, vicepresidente del Licata, il quale è stato ospite di “Licata Channel”: «Alla fine di questa emergenza, sarà un calcio diverso, mi auguro più di idee che di denaro. Ci saranno anche ancora meno introiti, chi vuole fare calcio deve averne le capacità. Stipendi? A marzo non si è completamente giocato, poi con gli acconti di inizio anno, abbiamo pagato il dovuto ai nostri ragazzi e siamo sereni. I problemi sono di chi ha rimbrosi arretrati anche prima dell’emergenza che magari contavano di recuperare nel finale. Scontri con Massimino? Non c’è mai stato nulla tra me ed Enrico, abbiamo un grande rapporto. Poi, qualora in futuro ci dovesse essere qualche scontro, so che, col rapporto e con l’intelligenza che abbiamo, possiamo superarlo».