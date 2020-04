L’attaccante del Marsala, Pietro Balistreri, intervenuto a “Latr3”, ha dichiarato: «­È un momento difficile per tutti, è una guerra. Tra noi calciatori ci sentiamo tanto su Whatsapp e ci alleniamo ogni giorno per un eventuale ritorno in campo: siamo dilettanti ma ci comportiamo da professionisti. Confronto con gli altri capitani di Serie D? Ci sono ragazzi che stanno passando un brutto periodo a livello economico, ci sono club in D che non hanno pagato già prima del Coronavirus, alcuni presidenti non si stanno comportando da uomini, sguazzando in una situazione del genere. Capisco gli imprenditori che per la pandemia hanno problemi ma chi non paga da ottobre? Se non hai soldi, nessuno ti prescrive di fare calcio. Marsala? Senza la sospensione, sarei dovuto rientrare in rosa».