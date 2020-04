Ecco qui di seguito le parole del Capo del Governo sloveno Janez Jansa che ha attaccato così il presidente della UEFA Ceferin: “E’ stata una decisione irresponsabile e criminale far giocare Atalanta-Valencia. Un’autentica bomba biologica. Migliaia di persone sono morte in Italia, in Spagna e nel resto d’Europa per non aver fermato le partite di calcio in tempo a causa dell’avidità e del desiderio di denaro della UEFA – proseguito Jansa – nonostante l’OMS avesse già lanciato l’allarme sulla pericolosità di questo virus”.