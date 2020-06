View this post on Instagram

⚽ L'ASD Licata Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo per le prestazioni sportive del Calciatore Drissa Touré . Il jolly difensivo 🚧 di origini Ivoriane🇨🇮, si lega alla formazione giallo blu 🇺🇦 , dopo aver concluso la scorsa stagione con la maglia della vice capolista Savoia, essendosi svincolato a Dicembre dal Troina. A Touré vanno i nostri migliori auguri per il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi con la maglia del Licata💛💙.