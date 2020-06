La Serie A è pronta a ripartire e adesso c’è pure il piano per far ritornare i tifosi allo stadio. Infatti secondo quanto riporta “Libero” i supporters potranno tornare mantenendo una distanza di 5 posti l’uno dall’altro. Non si venderanno i biglietti delle partite, ci sarà una turnazione delle presenze e cibo e bevande saranno ordinati via app.