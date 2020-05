Secondo quanto riporta “Trileggo”, dopo il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che ha messo a punto le proposte per decidere i verdetti su promozioni e retrocessioni che sono state votate all’unanimità e che saranno portate al vaglio del prossimo Consiglio Federale per la necessaria ratifica.

La proprosta per la la Serie D, che la Lega Nazionale Dilettanti proporrà alprossimo Consiglio Federale sarà la cristallizzazione delle classifiche al momento dell’interruzione del campionato, in questo modo le prime classificate di ciascun girone sarebbero promosse e le ultime quattro retrocesse. Verrà poi stilata una graduatoria di merito per gli eventuali ripescaggi.

In questo modo il Marsala calcio, che al momento dell’interruzione del campionato di serie D si trovava in terzultima posizione, verrebbe retrocesso nel campionato di Eccellenza.

Ecco le dichiarazioni del vicepresidente Mimmo Li Causi: «Fermo restando che nella stagione che a questo punto possiamo definire chiusa a tutti gli effetti abbiamo commesso tanti errori, altrimenti non ci saremmo trovati in questa posizione di classifica, c’è comunque in noi tanta rabbia in corpo. Trovo che sia ingiusto per noi ma anche per altre società, anche di altri gironi, essere retrocessi (speriamo che il Consiglio Federale il 3 giugno non accolga questa proposta) con otto partite ancora da disputare, attraverso le quali avremmo potuto pure conseguire, vincendole, la salvezza senza passare dai play out. Sarebbe stato pià giusto bloccare le retrocessioni visto che nessuna squadra risultava matematicamente fuori dai giochi e riformare finalmente il campionato di serie D che dimostra, purtroppo, tante pecche. Noi non ci stiamo e, se questa proposta diventerà effettiva, faremo ricorso al TAR».