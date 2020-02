Nella speciale giornata di premiazioni andata in scena quest’oggi al centro tecnico federale di Coverciano, a ritagliarsi un ruolo da protagonista è stato anche l’ex rosanero, Fabio Caserta, che ha vinto il premio come miglior allenatore della serie C. A Fabio Liverani, invece, è andata la panchina d’oro come il migliore tecnico del campionato di Serie B, dopo la grande promozione in A con il Lecce. Lo stesso Fabio Caserta, al termine della premiazione, ha commentato così premio: «Questo grande premio voglio condividerlo con il mio staff, ma sopratutto con i calciatori che sono stati i veri protagonisti di una cavalcata fantastica».