Il portiere ex rosanero Emiliano Viviano si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso di Stadio Aperto. Di seguito alcune sue parole: «Mi piacerebbe giocare in Serie A e credo di poterlo fare. A una certa età e dopo tanti anni di carriera mi lego di più al progetto: se arrivasse una squadra di B con uno ottimo, non mi farei problemi. Sulla Serie C, si è scoperchiato il vaso di Pandora: questi problemi ci sono sempre stati, le società sono attaccate al centesimo e a volte non pagano. Spero che questo renda la vita migliore, ma è da molto tempo che è così e non viene applicata. I giocatori più importanti dovrebbero farsi portatori di certi messaggi in favore di colleghi meno fortunati».