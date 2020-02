L’ex attaccante del Palermo Gennaro Troianiello, noto ai tifosi rosanero per la sua vivacità all’interno dello spogliatoio, ha parlato ai microfoni di “TuttoSalernitana” trattando inoltre l’argomento del momento, il Coronavirus.

Qual è il suo parere sull’allarme Coronavirus?

«Naturalmente anche io sono abbastanza preoccupato per questa situazione, ma sono contrario ad ogni sorta di allarmismo. So che avevano proposto di giocare Inter-Juventus al Sud per consentire a tanti appassionati di seguire la partita dal vivo, senza tifosi non ha proprio senso scendere in campo. La prevenzione va bene, ma lo sport può restituire un pizzico di serenità a tutti quanti».

Che fa oggi Gennaro Troianiello?

«Gioco in Serie D nel Gladiator. Sono rimasto vicino casa, mi diverto ancora fino a quando sarà possibile. E seguo sempre con affetto la Salernitana».