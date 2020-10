“Con Mister Corini il Lecce è in ottime mani, è un tecnico molto preparato, abile a trasmettere il proprio credo calcistico alla squadra”. Queste le parole dell’ex portiere del Palermo, Stefano Sorrentino, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta del Mezzogiorno” in merito al Lecce di Corini.

Sorrentino ha continuato dicendo: «In avanti hanno Stepinski che per caratteristiche mi ricorda Belotti per la sua duttilità, in campo dà tutto per la squadra, fa un gran lavoro sporco che a volte gli fa perdere un pizzico di lucidità sotto porta, ma è veramente prezioso per la squadra».





Infine l’ex rosa ha concluso: «Conosco anche Luca Rossettini, mio ex compagno, siamo molto amici. E’ un difensore di esperienza. Quando militavo nel Palermo con noi c’era un giovane Lo Faso, lo ricordo come un calciatore talentuoso, spero che presto riesca a mettere a frutto tutte le sue qualità».