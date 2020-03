In merito alla possibile trattativa che porterebbe l’ex attaccante del Palermo Belotti al Napoli alla corte di Gattuso (CLICCA QUI), ha parlato l’altro ex rosa Perinetti. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni: «Belotti? Piacerebbe molto a Gattuso perché è un Gattuso che gioca in attacco: lotta, cerca palle che sembrano perse, corre dietro ai difensori. Io lo portai a Palermo proprio a Gattuso. E’ un giocatore che piace a Rino».