Secondo quanto riportato da “Ilvibonese.it”, il tecnico della Vibonese Giacomo Modica, ex Palermo tra l’altro, è stato squalificato per 4 mesi per una vicenda legata al suo periodo a Messina. La Commissione Disciplinare del Settore tecnico della Figc, nella riunione di ieri, ha inoltre inflitto a Modica anche un’ammenda di 2mila euro. Il motivo della squalifica fa riferimento al fatto che Modica si era rivolto al Collegio Arbitrale chiedendo il pagamento di 4mila euro dall’Acr Messina, che a sua volta si era difesa sostenendo di aver già saldato quanto richiesto dal tecnico. La società messinese, in un primo momento, non era riuscita a dimostrare l’ incasso del tecnico di un assegno da 2mila euro, ed è stata così condannata a corrispondergli la somma di 2500 euro. In seguito però la società è riuscita a dimostrare che Giacomo Modica, aveva incassato l’assegno e ne ha chiesto la restituzione, senza però ottenerla.