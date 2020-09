Dopo i playoff di serie C persi con la maglia della Carrarese, guidata dal tecnico e amico Silvio Baldini, l’attaccante ex rosanero Stefano Maccarone ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Queste alcune sue parole in un intervista rilasciata a “Gianlucadimarzo.com”: «Quando sono arrivato gli dissi: ‘Se c’è una persona che mi conosce bene, sei tu. Quando vedrai che non ho più le forze per andare avanti, dimmelo. Ti ascolterò e smetterò’. Però alla fine non ce l’ha fatta. Dopo i playoff persi contro il Bari, Baldini mi ha chiamato: ‘Perché non entri nel mio staff?’, mi ha chiesto. Lì ho capito cosa stesse tentando di dirmi Il mister non ha tutta la rosa a disposizione e quindi mi fa allenare. Sa che mi tiene vivo. Mi ha insegnato a diventare calciatore e ora mi insegnerà a diventare allenatore. E poi la mia vita si è sempre basata sul calcio. Un’altra cosa la potrei imparare, certo. Però non la vivrei mai con la stessa passione».