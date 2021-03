«Ho parlato con il direttore e da subito ho capito che questa era la scelta migliore che potessi fare. Non gioco da tempo e non ho avuto parecchio spazio quest’anno. Qua ho la possibilità di rilanciarmi e soprattutto di dare un contributo alla squadra. Credo che ci siano tutti i presupposti per poter far bene in questo finale di campionato.

Il mio ruolo? Non sono una punta vera, diciamo una mezzala avanzata o trequartista. Fisicamente sto bene, non ho alcun problema. Quest’anno avevo iniziato a giocare ad inizio campionato poi ci sono state delle vicissitudini e non sono più stato utilizzato. Però come dico sempre l’importante è allenarsi sette giorni su sette al massimo e quando è il momento farmi trovare pronto. Voglio dimostrare le mie qualità e dare una mano alla Pistoiese. Ho visto la classifica, le partite che abbiamo ancora da giocare e posso dire che a me piacciono le sfide e penso che possiamo fare bene. Con il mister ho fatto una chiaccherata, mi sta spiegando come entrare nel sistema di gioco che vuole fare lui. Con i compagni mi sono trovato benissimo perché sono tutti i giovani. Poi devo ringraziare Valiani che mi ha fatto subito integrare nel gruppo». Queste le parole dell’ex rosanero, Simone Lo Faso, nella conferenza stampa di presentazione alla Pistoiese.