L’ex attaccante del Palermo, Alberto Gilardino, intervenuto in diretta su “Instagram” è tornato a parlare della sua avventura in Sicilia: “Palermo è stata l’unica piazza del sud in cui ho giocato, una parentesi indimenticabile. Con la piazza e la tifoseria avevo un gran rapporto, abbiamo conquistato la salvezza all’ultima gara della stagione, con un mio gol, in un campionato in cui il presidente Zamparini ha cambiato almeno 8 allenatori. Avevamo un grande gruppo, Sorrentino, Maresca, Vitiello e poi che forte Vazquez, un mancino magico”.