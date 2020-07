Aumentano le richieste per l’ex rosa Eugenio Corini. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, il Lecce sarebbe alla ricerca di un sostituto di Fabio Liverani, che piace molto al Cagliari. Dunque il “Genio”, accostato anche alla Spal, sarebbe in pole per la panchina insieme a Luca D’Angelo, attuale tecnico del Pisa.