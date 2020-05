Ai microfoni di “Tuttocampo” è intervenuto l’ex centrocampista del Palermo Francesco Bolzoni. Ecco qui di seguito l’intervista.

Buongiorno Francesco, il tuo cammino da calciatore ha vissuto momenti davvero esaltanti che vogliamo ripercorrere insieme a te…partiamo da quel campionato vinto con la primavera dell’Inter ed il successivo esordio in Coppa Italia alla guida di Roberto Mancini…

«Buongiorno a voi…il campionato vinto con la primavera è stato qualcosa di veramente emozionante…soprattutto perché non eravamo i favoriti. C’era il Piacenza di Naingollan, la Juve di Giovinco, Maniero e Lanzafame, senza dimenticare la Sampdoria di Soddimo…e invece l’abbiamo vinto noi, uno spettacolo. L’esordio in Coppa Italia è stato antecedente alla vittoria del campionato…anche quello inaspettato, anche se poi venni a sapere che i miei genitori lo sapevano: il mio procuratore gli aveva detto che sarei entrato, visto il 3-0 dell’andata».

Esordire a 18 anni in Champions League e a 20 in serie A é uno dei sogni di tanti ragazzi…che ricordi hai di quel periodo?

«Ricordi tantissimi e bellissimi…aldilà degli esordi, il clima che si respirava è sicuramente il ricordo più bello, un periodo molto sereno della mia vita. Mancini mi ha dato molto, mi ha sempre dato fiducia».

Una tappa fondamentale è stata per te la Sicilia dove hai indossato la gloriosa maglia del Palermo…con i rosanero hai esordito in Coppa Italia con la Cremonese e hai siglato la tua prima doppietta in carriera con la Juve stabia…

«Palermo per me è stata la tappa più importante della mia carriera (della carriera non da giovane promessa)…mi ha rilanciato e mi ha dato tantissimo a livello sportivo e famigliare…ricordo Palermo con tante emozioni».

Sempre con il Palermo hai avuto la grande soddisfazione di conquistare la serie A, dove tra l’altro sei stato uno dei grandi protagonisti con i memorabili successi contro Milan e Napoli…cosa porti nel cuore di quei momenti?

«Si abbiamo riconquistato la serie A, proprio il 3 Maggio del 2014…ricordi indelebili, sia la vittoria del Campionato di B che le grandi vittorie della serie A contro Napoli e Milan da protagonista».

Veniamo ai nostri giorni…cosa ha in programma per il futuro Francesco Bolzoni?

«Vorrei che finisse questa stagione calcistica nel migliori dei modi e se cosi non fosse vorrei ripartire in ritiro, per fare una grande stagione e magari riconquistare la Serie B».