Intervenuto a “Notiziariocalcio.com”, l’ex portiere del Marina di Ragusa Di Carlo ha parlato della sua esperienza al Marina e del rapporto non certo positivo con il presidente. Ecco le sue parole: «Sono andato via da Marina di Ragusa perché davo fastidio al presidente. Non gli piaceva il rapporto che avevo col mister e, spesso, il patron si lamentava del non utilizzo di alcuni suoi pupilli. Aveva da ridire sulla mia persona, a suo dire ero un personaggio negativo».