L’ex Palermo Igor Coronado ha realizzato quattro reti in una stessa partita.

Il fatto è accaduto nell’incontro con il Khor Fakkan.

Si tratta del primo poker del fantasista brasiliano in carriera. Qui il video della punizione relativa ad uno dei 4 gol:

A reminder Igor Coronado has still very much got it. Just the first of his four goals last night. #AGLeaguepic.twitter.com/7I0rquS2UF

