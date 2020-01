Cristian Pasquato potrebbe militare in Serie C. Secondo quanto riportato da “Tuttoseried.com”, l’ex centrocampista della Juve che negli ultimi mesi ha militato nel Campodarsego, in Serie D, adesso potrebbe militare nella terza serie. Sulle sue tracce ci sarebbero, infatti, SudTirol, Virtus Verona e Arzignano.