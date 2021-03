Poco meno di un mese fa vinceva il Brasileirão con il suo Flamengo. I capelli tinti di rosa per non perdere mai la voglia di essere protagonista. All’Inter non ci è riuscito, in Brasile si è riscoperto bomber: 21 gol in 40 partite nella stagione da poco conclusa.

Adesso dovrà risolvere i problemi fuori dal campo.





Nella notte tra sabato e domenica è stato fermato dalla polizia in una bisca clandestina nella zona sud di San Paolo. Insieme all’attaccante brasiliano, era presente anche il rapper MC GUI (oltre 7,5 milioni di followers su Instagram) ed altre 200 persone.

Tutti portati via dalle forze dell’ordine e condotti in questura. Poi hanno firmato un mandato con l’impegno di testimoniare in futuro, nel frattempo sono stati rilasciati.

“Quando siamo arrivati sul posto abbiamo scoperto che non era una festa, ma un casinò clandestino.

I fermati devono rispondere per reati contro la salute pubblica e gioco d’azzardo”, ha dichiarato il capo della polizia Eduardo Brotero.

Sul posto erano presenti anche le telecamere di GloboNews che hanno ripreso le operazioni delle forze dell’ordine e l’uscita dei fermati.