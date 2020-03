L’ex direttore sportivo del Palermo, attualmente al Venezia, Fabio Lupo, ha parlato ai microfoni di “Tuttomercatoweb” trattando l’argomento del momento, il Coronavirus con i conseguenti rinvii della maggior parte delle gare di A, svelando inoltre qualche aneddoto del periodo in cui ha lavorato con i rosanero.

In Serie A invece tanto caos e partite rinviate.

«Ci sono interessi economici differenti ma ciò che sta venendo fuori non fa bene a nessuno. Al di là della singola situazione avrei fatto ciò che ha fatto la Lega B: garantire la continuità del campionato nel rispetto delle ordinanze regionali e ministeriali. Sarebbe stato più opportuno lo stop dei campionati, ma quella della Serie B è stata una scelta di grande equilibrio».

L’uomo mercato l’anno scorso in B era Tonali, che lei avrebbe voluto portare al Palermo due anni fa…

«Il nostro gruppo scouting lo conosceva bene. Quando è nata la trattativa per Embalo al Brescia abbiamo chiesto Tonali. Cercammo di fare una trattativa ma Cellino stoppò ogni cosa. Provai ad intavolare un’operazione, Cellino però era convinto del valore del gioco e fece di tutto per non creare i presupposti per una trattativa».