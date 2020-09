Gionatha Spinesi, ex bomber di Bari e Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TuttoBari.com”: «Bari la squadra migliore? Sarebbe difficile dire il contrario. Nel senso che, come lo scorso anno, ha speso e sta spendendo tre volte di più rispetto alle altre che puntano a vincere il campionato. La società sta mettendo in campo tutte le armi migliori, economiche soprattutto. Poi il campo è il giudice inappellabile e la squadra più forte non sempre vince. Due anni fa la Juve Stabia di Caserta fu la rivelazione. L’anno scorso la Reggina, squadra costruita per vincere ma su cui nessuno avrebbe mai scommesso che sarebbe arrivata 10 punti avanti al Bari. Tra anni fa il Lecce ha speso 6 milioni di euro prima di salire, una cifra elevatissima ma sempre meno del Bari. Girone C? Sicuramente è il più difficile dei tre perché c’è il Catania, sono scese Juve Stabia e Trapani ed è salito il Palermo. Tante squadre che puntano a vincere e a fare cose importanti, Bari su tutte. Però paradossalmente è più facile andare a giocare in questi campi rispetto a quelli dove bisogna andare con il coltello fra i denti».